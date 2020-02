Un nuovo singolo per la rapper Kairi, per lei un sogno che si sta avverando. Nata e cresciuta a Desio, nel quartiere San Giorgio, la 22enne in un anno ha pubblicato quattro pezzi singoli su una piattaforma digitale musicale.

“Sceglierò sempre l’amore contro quest’odio che avanza”. È stata sua prima incisione, quella che l’ha fatta innamorare dello studio di registrazione. Erika Salvagio, in arte Kairi, nata e cresciuta nel quartiere di San Giorgio il “Piccolo ghetto”, come lo ha definito in un suo brano, “Eat my shit”, entro la fine del mese lancerà il quinto singolo. Ha scelto di chiamarsi come il personaggio di un videogioco. Kairi è anche una parola giapponese che significa “Miglio nautico”. “Visto che sono ossessionata dal mare ed è quasi l’anagramma del mio nome, cascava a pennello” spiega.

La sua passione per la musica nasce tanti anni fa. “Mi piace l’idea che qualcuno si ritrovi nelle mie parole, come io mi sono rifugiata in quelle di altri cantanti. Nasce tutto come sfogo” spiega. Lei non solo canta, scrive anche i suoi testi. “Disneychanel” è stato il primo brano che ha pubblicato ed è uno sfogo di rabbia contro la società e la disumanità. Il suo brano preferito è però “22”. “Perché faccio a brandelli il mio cuore. È la mia età e ci ho racchiuso le esperienze della mia vita. Il mio messaggio è che si valorizzino i nostri traguardi”. L’INTERVISTA COMPLETA SUL GIORNALE DI DESIO IN EDICOLA

