Un pomeriggio di magia a Villa Tittoni. Visite guidate per scoprire la storia e i segreti della settecentesca dimora di Desio e per i più piccoli laboratori di magia e pozioni.

Un pomeriggio di magia a Villa Tittoni e un viaggio nel passato

Domenica 28 aprile Villa Tittoni si apre per un pomeriggio all’insegna della magia e della storia: dalle 16 arrivano, nella loro prima edizione, le visite guidate con Storytelling tour. La storia di un luogo magnifico verrà narrata attraverso il racconto delle vicende che più lo hanno caratterizzato e che ne richiamano l’animo e la bellezza. Un’occasione per immergersi per un’ora in un viaggio nel passato. All’interno della Villa sarà inoltre presente una mostra di abiti del ‘700.

Un’esperienza unica per gli appassionati di magia

Il primo turno è previsto per le 16, il secondo turno sarà in partenza alle 17. Dalle 15 apre inoltre la “Scuola di magia senza tempo” dedicata ai bambini e agli adulti appassionati del mondo del maghetto inglese. Ci saranno le lezioni di pozioni per realizzare una pozione magica con l’aiuto di uno dei”‘professori” della scuola e la “Cerimonia di smistamento” con il “vero” Cappello Parlante.

Progetto di valorizzazione di Villa Tittoni

Gli eventi si inseriscono all’interno di un progetto di valorizzazione del patrimonio artistico della Villa fortemente fortemente voluto dal Comune e oggi in collaborazione con il Consorzio Comunità Brianza . Gli obiettivi sono creare occasioni di divulgazione culturale e storica della Villa Tittoni e offrire alla cittadinanza eventi e iniziative ludico-ricreative che rendano la Villa, un luogo di aggregazione e socialità sempre nel rispetto del suo patrimonio.