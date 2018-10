Una bella soddisfazione per la compagnia teatrale desiana «Ideeinscena».

Il premio alla compagnia teatrale ritirato a Milano

Al teatro Osoppo di Milano ha conquistato il secondo posto al Premio Teatro 2017-2018 del Gatal, l’associazione che riunisce centinaia di compagnie della Diocesi di Milano. Il premio si riferisce alla commedia presentata dalla compagnia desiana nella scorsa stagione, «Dio c’è ma non si vede» di Danny Arrichiello. La motivazione del premio è la seguente: «Commedia divertente, messa in scena da un gruppo molto variegato. Bravo il regista a de un giusto spazio a tutti. Molto bene trucco e costumi».

A novembre una nuova commedia

Ora il gruppo si prepara al ritorno in scena, con una nuova commedia brillante: «Caviale e lenticchie» di Scarnicci e Tarabusi. Il debutto è programmato per sabato 17 novembre, alle 20.45, al teatro di Desio «Il Centro». Occorre prenotare il proprio posto recandosi presso Tiemme 40, in piazza Conciliazione.