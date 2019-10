La compagnia teatrale Ideeinscena di Desio ha ottenuto un nuovo riconoscimento: il secondo posto assoluto al Premio Teatro del Gatal (Gruppo Attività Teatrali amatoriali Lombardia).

Un premio alla compagnia teatrale Ideeinscena di Desio

La consegna del premio è avvenuta sabato 19 ottobre presso il teatro Osoppo di Milano. E’ stata apprezzata la messa in scena di “Caviale e lenticchie”, la commedia di Giulio Scarnicci e Renzo Tarabusi che la compagnia ha proposto, partendo da Desio, in molti teatri lombardi. La motivazione del premio è la seguente: “Gruppo eterogeneo guidato da un regista e attore dall’evidente passione per il teatro, che ha saputo offrire una buona performance, sfruttando le potenzialità offerte dal copione e dagli interpreti. L’attenzione alla parte tecnica, scenografie, luci e costumi, ha saputo valorizzare il testo. I ritmi alti hanno reso lo spettacolo godibile”.

“E’ stato un lavoro d’insieme davvero significativo”

Grande soddisfazione naturalmente nella compagnia: “La giuria ci ha dato una bella sferzata di energia positiva – commenta Andrea Pizzi, regista e direttore artistico di Ideeinscena -. Lo spettacolo che è stato premiato ha coinvolto tanti attori e tante persone: è stato un lavoro di insieme davvero significativo. Bello che sia stato evidenziato”. Ora il gruppo teatrale è pronto ad un nuovo debutto: il prossimo 23 novembre andrà in scena “I papà nascono negli armadi”, tre atti di stupefacente allegria e ricchi di sorprese. Prenotazione dei posti già in corso presso Tiemme 40, piazza Conciliazione, Desio. Tutte le informazioni su http://www.ideeinscena.com.