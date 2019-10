Un premio alle più belle bancarelle del Mercato Internazionale. Tradizionale cerimonia, ieri, sabato 19 ottobre a Cesano Maderno, che questo fine settimana ospita 147 bancarelle da tutto il mondo.

Un premio alle più belle bancarelle del Mercato Internazionale

Puglia, Sicilia e Austria. Sono i vincitori del concorso per i migliori stand dell’edizione numero 17 del Mercato Internazionale. La premiazione si è svolta nella tarda mattina di ieri, sabato, come di consueto dopo il momento dell’inaugurazione ufficiale e il tour tra le bancarelle da parte delle autorità. Dopo il taglio del nastro al fianco di Giacomo Errico, presidente di Fiva Confcommercio, del presidente Eugenio Picozzi, del segretario Roberto Ripamonti e di Giancarlo Mariani di Confcommercio Seveso, il sindaco Maurilio Longhin ha infatti passato in rassegna i 147 banchi. Ad accompagnarlo nel “giro del mondo” una delegazione composta da Mariani di Confcommercio e Francesca Aiello, Franco Pagliazzo e Betty Basilico del Comune.

Puglia, Sicilia e Austria le bancarelle più belle

La giuria ha quindi decretato i vincitori. Scelta non facile, quest’anno come ogni anno. La bancarella dei prodotti tipici della Puglia si è aggiudicata la coppa per la più bella di tutte, quella con le delizie siciliane ha vinto il titolo di “più bella d’Italia” e quella con le specialità austriache, in arrivo da Salisburgo, quello di “più bella tra le straniere”. A premiare i commercianti ci hanno pensato il vicesindaco Celestino Oltolini e il vicepresidente del Consiglio comunale, Manuel Tarraso, insieme a Mariani ed Errico.

Cesano città internazionale

“Il Mercato Internazionale – così l’assessore Celestino Oltolini alla vigilia dell’attesissimo evento – è espressione dello spirito aperto e internazionale della nostra città e della vivacità delle iniziative che riguardano il commercio. Per i visitatori è un’occasione di svago e soprattutto culturale, un modo per avvicinarsi ai prodotti e alle specialità di Paesi anche molto lontani. La kermesse è infine una vetrina e un’opportunità di promozione della nostra Città, delle iniziative promosse dall’Amministrazione e del nostro patrimonio artistico che durante il fine settimana può essere ammirato da tutti”. “Viste le previsioni meteo per il fine settimana – così ieri il patron Errico – in tantissimi hanno scelto di venire a trovarci al venerdì: abbiamo avuto il venerdì con il miglior affluso di sempre. Un successo insperato di quasi 30mila presenze”.

Ecco dove parcheggiare

Per la manifestazione sono disponibili le seguenti aree parcheggio: area mercato piazza Facchetti, area parcheggio accanto al cimitero (via Quarto) e lungo via Indipendenza, area parcheggio via Garibaldi, area parcheggio stazione, area parcheggio piazza 25 Aprile, area parcheggio piazza Procaccini, area parcheggio via Barbarossa- Complessivamente, si tratta in totale di circa mille posti auto. Rimane sempre l’invito, per chi ne ha la possibilità, di raggiungere il centro città a piedi o in bicicletta.