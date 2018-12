Un Social Contest per sensibilizzare sulla disabilità: #ScattailNataleperTikiTaka, il progetto di responsabilità sociale di Delta Design. Per ogni foto ricevuta via mail 1 euro al progetto.

Un Social Contest per sensibilizzare sulla disabilità

Quest’anno Delta Design, realtà di Lesmo specializzata in arredamento, è andata oltre il canonico brindisi natalizio per festeggiare l’arrivo delle feste con un creativo progetto di responsabilità sociale.

La personale iniziativa benefica di quest’anno intende sensibilizzare la comunità locale sul tema della disabilità. Scardinare i luoghi comuni, attivando sul territorio laboratori, attività, percorsi e momenti di approfondimento. Il tutto, dunque, per dare alle persone con disabilità la possibilità di realizzare i propri sogni.

Questa la mission del progetto TikiTaka che i titolari di Delta Design hanno deciso di sostenere anche quest’anno in occasione delle festività 2018 con un social contest che fa della casa, il cuore pulsante di emozioni e condivisione durante le feste.

Questo l’obiettivo dell’iniziativa #ScattailNataleperTikiTaka a cui tutti possono partecipare fino al 19 dicembre per sostenere il progetto, nato sul territorio monzese e desiano e vincitore della 3^ edizione del bando Welfare in Azione di Fondazione Cariplo.

Come partecipare

Partecipare è semplice e gratuito, basta respirare l’aria di Natale, lasciarsi contagiare dalla magica atmosfera di questi giorni tra le mura di casa, scattare una foto che rappresenti la gioia delle feste e inviarla all’indirizzo email dedicato: scattailnatalepertikitaka@gmail.com entro mercoledì 19 dicembre, ore 24.

Per ogni foto ricevuta via mail, Delta Design donerà 1 euro al progetto. La vigilia di Natale le foto verranno pubblicate con una cover dedicata su tutti i canali di comunicazione delle due realtà, Delta Design e TikiTaka, quale modo per augurare a tutti le buone festività.

L’iniziativa si concluderà nel mese di gennaio con un momento istituzionale con i vertici aziendali di Delta Design e del Progetto TikiTaka per ufficializzare l’avvenuta donazione presso lo showroom di Lesmo.