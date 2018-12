Grande successo per la BeTri Band (l’unione delle bande di Besana e Triuggio) che si è esibita venerdì 30 novembre presso l’Auditorium di Casatenovo in favore di Telethon.

Applausi in una serata all’insegna della musica

Ancora una volta la BeTri Band è riuscita a conquistare il suo pubblico in una serata all’insegna della musica, proponendo una grande varietà di brani: dai grandi classici, come “Il Barbiere di Siviglia” di Rossini, ai più contemporanei, come “Vesuvius” di Frank Ticheli. Una serata di beneficenza in favore di Telethon, allietata da musiche sempre diverse ed entusiasmanti.

Applausi meritati per la BeTri Band che ha saputo intrattenere e divertire il pubblico presente in sala.

Il progetto BeTri Band

La Banda Santa Cecilia Besana & Triuggio, detta anche BeTri, nasce dalla collaborazione di due realtà musicali dirette dal direttore Armando Saldarini: il Corpo Musicale S.Cecilia di Besana in Brianza e il Corpo Musicale S.Cecilia di Triuggio. La BeTri è stata selezionata tra centinaia di formazioni che hanno mandato la propria candidatura per esibirsi al Midwest Clinic di Chicago (una delle più importanti manifestazioni internazionali di musica che si svolgerà dal 19 al 22 dicembre ). Dall’Italia, in questi 72 anni, è la prima volta che viene selezionato un gruppo amatoriale. Solo due bande prima della BeTri erano riuscite a superare le strettissime selezioni del Midwest, in entrambi i casi si trattava di gruppi di professionisti.

Questo rappresenta motivo di grande orgoglio e soddisfazione per le due formazioni che il 17 dicembre partiranno alla volta dell’America e trasformare in realtà quella che inizialmente era stata proposta quasi come una scommessa irrealizzabile.

Per sostenere la trasferta a stelle e strisce dei musicisti clicca qui.