Dopo il successo della prima edizione, torna il torneo di splash volley, la pallavolo in acqua. E’ in programma per domenica 29 luglio all’oratorio San Luigi di Briosco.

Il torneo di pallavolo più fresco che ci sia

Quattordici le squadre in gara composte da un minimo di sei persone ad un massimo di dodici. Cinque poi i giocatori che scenderanno in campo, con almeno due ragazze.

Il torneo più fresco dell’estate inizierà alle 9 di domenica, per concludersi intorno alle 20.

Durante la giornata ci si potrà rifocillare grazie al servizio bar e cucina, gustando panini con la salamella, patatine e tanto altro ancora. Tra una partita e l’altra, atleti e spettatori avranno inoltre la possibilità di godersi un pò di relax sull’ampio prato.

Divertimento anche per i più piccoli

E i bambini? I volontari hanno pensato anche a loro. Sarà prevista un’area dell’oratorio dedicata ai più piccoli con delle piscinette dove potranno giocare insieme.