Una festa d’estate da dieci e lode. Quella organizzata ieri, domenica, dall’ Associazione di promozione sociale di Veduggio.

Festa d’estate a Veduggio

La festa è iniziata a pranzo, nella sede del centro anziani di piazza Italia. In cinquanta hanno gustato tante prelibatezze insieme per poi lasciare spazio alla tombolata. Tombolata alla quale hanno partecipato anche numerosi altri amici giunti nel pomeriggio. E per rinfrescarsi un pochino, non è mancata la tradizionale anguriata.

Un bel momento di amicizia e allegria in vista del Ferragosto.