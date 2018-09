Una messa e un libro per don Naborre Nava. Ieri, domenica, una parrocchiale gremita per la cerimonia ad un anno dalla scomparsa dell’amato ex parroco di Veduggio.

Chiesa gremita per don Naborre

E’ stato proprio come gli sarebbe piaciuto: c’era la sua comunità, numerosa e commossa; c’era l’amata musica, i cori di Nerviano e Renate, il “suo” Santa Cecilia, la banda del paese, l’amico tenore Renato Cazzaniga. Nella chiesa di San Martino che per quarantasette anni è stata la sua casa.

Domenica, una parrocchiale gremita per la messa in ricordo dell’amato ex parroco don Naborre Nava, scomparso esattamente un anno fa. Sull’altare il successore, don Antonio Bertolaso, e don Ezio Castoldi. Seduta in prima fila, la famiglia del sacerdote.

“Oggi più di ogni altro giorno ringraziamo don Naborre e insieme il Signore che lo ha chiamato a essere pastore di questa comunità. Preghiamo affinché dal Paradiso continui a vegliare su di noi”, ha affermato don Antonio durante l’omelia, con un pensiero rivolto anche ad Alberto Miggiano che sabato sarà ordinato diacono.

Un libro dedicato alla sua vita

Al termine della cerimonia è stato presentato il libro dedicato all’ex parroco, dagli anni della giovinezza alla lunga avventura veduggese. In questi giorni sarà distribuito gratuitamente in tutte le case del paese.

“Quando una persone che amiamo viene a mancare, diciamo che resterà sempre nei nostri cuori. E così è ma non basta, serve qualcosa di palpabile. E’ successo anche con don Naborre: tutti noi siamo tornati a casa dal suo funerale con una foto – hanno spiegato gli autori che hanno consegnato la prima copia della loro opera a don Antonio – A un anno dalla sua morte, un gruppo di amici ha deciso di ampliare quella immagine con un volume, così che ognuno potrà avere con sè un pò di lui, della sua storia e soprattutto della sua testimonianza”.