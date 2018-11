Una nuova scuola professionale a Limbiate. A settembre aprirà l’Accademia Pbs in via Buozzi al Villaggio Giovi con corsi di estetica e acconciatura.

Una nuova scuola professionale

Dopo la chiusura della scuola di Afol a Mombello, la città era rimasta senza un polo d’istruzione professionale per i ragazzi dopo la terza media. Ma sarà così ancora solo per pochi mesi. Al Villaggio Giovi l’Accademia Pbs aprirà a settembre con i corsi di estetica e acconciatura. La scuola si è insediata nei locali della ex Sacai (altro istituto professionale) che ha lasciato gli spazi cinque anni fa.

Apertura slittata di un anno

Le lezioni dovevano iniziare già in questo anno scolastico ma alcuni problemi hanno causato lo slittamento. “Purtroppo – ha spiegato l’assessore ai Servizi educativi Agata Dalò – l’edificio scolastico ha subito pesanti vandalismi che hanno richiesto lavori di ristrutturazione da parte del Comune. Per fortuna sono stati pagati grazie al rimborso dell’assicurazione, ma questi danni hanno causato un ritardo importante rispetto alle previsioni, quindi Pbs non è riuscita ad ottenere l’accreditamento regionale in tempo per l’inizio dell’anno scolastico in corso ma sono aperte le iscrizioni ai corsi che inizieranno a settembre”.

Iniziati gli open day

Nella scuola di via Buozzi sono iniziati gli open day. I prossimi in programma sono alle ore 10 dei giorni 10,17, 24 novembre, 15 dicembre, 12, 19 e 26 gennaio. Per le iscrizioni la segreteria è aperta al mattino dal lunedì al sabato. “Con l’apertura di questa scuola in un edificio inutilizzato da anni restituiamo un altro pezzo di città ai limbiatesi e aumenta l’offerta formativa a disposizione dei giovani, il territorio richiede una scuola professionale e tra pochi mesi l’avrà” ha concluso l’assessore.