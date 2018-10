Un’altra aiuola del progetto #dillechelapi sfalciata, tanta l’amarezza da parte dei volontari di “Abbracciebaci”. Ancora nella bufera la ditta a cui è stato affidato l’appalto del verde a Desio.

Un’altra aiuola del progetto #dillechelapi sfalciata

“Ancora una volta abbiamo trovato un’aiuola rasata – afferma Diego Bello, responsabile del progetto – Ciò significa che l’azienda che si occupa del verde in città è intervenuta dove non avrebbe dovuto. Questa volta si tratta dell’aiuola in zona San Giovanni e che consideravamo il nostro fiore all’occhiello. L’atto è stato voluto, poiché sono stati rimossi anche i cartelli, i paletti e il nastro di recinzione. L’aiuola era segnalata”.

Dall’estate terza aiuola distrutta

E dall’estate è la terza aiuola rasa al suolo. “L’assessore ai Lavori pubblici Emanuela Rocco ci aveva informati che l’azienda era dispiaciuta e che aveva intenzione di ripristinare a proprie spese almeno l’aiuola di via Santa Liberata. Si sarebbe dovuto tenere un incontro per chiarire le modalità ma ad oggi non c’è mai stato”.

Volontari amareggiati

Il volontario ci tiene a far presente: “Noi siamo un gruppo di cittadini attivi che decidono di investire forze e tempo per fare qualcosa di bello per la città ma se questa è la risposta non so quanto si continuerà». I DETTAGLI SUL GIORNALE DI DESIO IN EDICOLA.