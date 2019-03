Un’opera d’arte in ricordo della visita del Papa a Monza avvenuta nel marzo di due anni fa.

Un’opera d’arte ricordando Papa Francesco

L’appuntamento è per lunedì 25 marzo 2019, lo stesso giorno in cui, esattamente due anni fa, Papa Francesco celebrò la Messa nel Parco, un evento indimenticabile per le migliaia di fedeli presenti. Su iniziativa dell’Ucid Monza e Brianza (Unione cristiana imprenditori dirigenti) e del suo presidente Aldo Fumagalli alle 12 sul viale Mirabello verrà inaugurata l’opera “The gate” (letteralmente “il cancello”) di Sam Havadtoy.

La cerimonia di inaugurazione vanta il patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di Monza. Interverranno il sindaco Dario Allevi; il direttore generale della Reggia di Monza, Piero Addis; l’arciprete del Duomo di Monza, monsignor Silvano Provasi e il già citato Aldo Fumagalli, presidente della sezione Ucid di Monza e Brianza.