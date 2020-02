Si è conclusa fortunatamente con un lieto fine la triste vicenda che aveva visto dei ladri in azione a Carnate rubare anche un’urna cineraria.

L’urna con le ceneri del padre portata via

Tutto era partitio nella serata di sabato quando la signora Katia Martina era uscita dalla sua abitazione di Carnate e al proprio rientro aveva ritrovato la casa a soqquadro. Fra gli oggetti rubati dai ladri, anche l’urna cineraria che conteneva le ceneri del padre: dopo i primi momenti di disperazione aveva lanciato un appello sui social network per chiedere una mano a tutti affinchè le ricerche potessero riportare a casa un oggetto così prezioso sotto l’aspetto affettivo. Un appello arrivato anche sul nostro giornale e che ha dato i frutti tanto sperati.

Il ritrovamento a Monza

Questa mattina, mercoledì, due persone a piedi hanno visto degli oggetti in una strada di campagna fra via Gadda e via Gera, nele vicinanze dell’Esselunga di via Libertà a Monza: hanno deciso di chiamare le forze dell’ordine che sono arrivate in mattinata sul posto. Fra gli oggetti ritrovati anche l’urna cineraria contenente le ceneri del padre della signora Martino:

“Sono veramente commossa – ha affermato la donna – Ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato e hanno permesso a me e mia madre di riavere con noi l’urna. Un grazie particolare anche alla Questura di Monza e agli agenti che hanno lavorato e ci hanno consegnato appena possibile quanto ritrovato”.

Molto probabilmente i ladri, dopo la fuga da Canate, hanno cercato di analizzare quanto portato via dall’appartamento: capendo che non si trattava di un oggetto di valore economico lo hanno abbandonato nei campi. Un gesto che ha consentito il ritrovamento solo pochi giorni dopo. La donna ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che l’hanno aiutata tramite i social: