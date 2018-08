Vandalismi in via Comasina. Cartello per strada.

Al confine tra Verano e Giussano

Vandalismi in via Comasina. Cartello per strada. Ennesimo episodio di vandalismo nella zona, non è infatti la prima volta che si verificano certe situazioni. Pochi mesi fa, infatti cartelli stradali erano stati divelti nella via vicina, in via Pola. Sulla strada, si trovano spesso rifiuti abbandonati e i cartelli di segnaletica abbattuti.

Tanta l’esasperazione e la rabbia tra i residenti, che al mattino si trovano davanti cartelli stradali divelti, zolle di terra lungo il marciapiede, sacchetti e resti di cibo ovunque.

Le strade si trovano al confine tra Giussano e Verano Brianza e insistono sulle due attività commerciali, sempre molto frequentate, soprattutto da giovani, che a quanto pare, di sera, si «divertono» a fare «strike» con paletti della segnaletica, ma anche urinare e gettare sul marciapiede di tutto.

Situazione già nota e segnalata più volte dai residenti – ormai esasperati – sia al comune di Giussano, sia a quello di Verano. Inutilmente però, perchè dopo aver sistemato e pulito, si torna a rompere e sporcare.