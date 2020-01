Vandalismi sulla Santa. Il Sindaco in un video “Sono in lutto la stupidità di alcune persone”.

Vandalismi sulla Santa. Il sindaco sul posto

Un video per dire basta. Per ribellarsi ad una sequenza di gesti di inciviltà che non hanno alcuna giustificazione e devono essere subito fermati.

Questo lo scopo dell’appello lanciato dal sindaco di Vimercate, Francesco Sartini che ieri, domenica 12 gennaio, si è recato lungo la nuova ciclopedonale della Santa, la strada che da Cascina del Bruno porta a Oreno, passando per Cascina Cavallera. Un tratto di strada di quasi due chilometri che, come noto, l’Amministrazione comunale ha deciso di chiudere al traffico veicolare. La strada non è stata ancora ufficialmente aperta a pedoni e ciclisti, ma da diversi mesi si ripetono vandalismi messi in atto da ignoti che contestano la decisione di chiudere la strada. Nelle ultime settimane gli incivili si sono accaniti contro le centinaia di piante messe a dimora lungo la strada.

Il video di Sartini

Sartini ha voluto prendere visione di persona dello scempio. E, come detto, ha girato anche un video di condanna.

“Perché una persona possa vivere serve la natura. Servono gli alberi. Qui sono di fronte ad un albero che è stato ucciso deliberatamente. Sono in lutto e arrabbiato, perché la stupidità spinge a gesti incivili, gravi e inutili. Qui sono stati uccisi più di 200 alberi per impedire alla natura e ai cittadini di riprendersi un pezzo di territorio…. Io non ho paura di condannare i gesti incivili”.

