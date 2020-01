Varedo: la Croce Rossa organizza un corso di manovre salvavita pediatriche. Iscrizione obbligatoria da confermare via telefono o via email.

Varedo: la Croce Rossa organizza un corso di manovre salvavita pediatriche

Vista la crescente richiesta, in particolar modo da parte dei giovani genitori, la Croce rossa di Varedo ha messo in calendario per il 2020 una serie di corsi per apprendere le manovre salvavita di soccorso pediatrico. Il corso si svolgerà nei primi mesi dell’anno appena cominciato e sarà utile per tutti coloro che vogliono sapere come comportarsi in caso di emergenza con i bambini.

La prima data prevista è quella dell’11 gennaio alle 15 presso le aule dell’Unitre di Varedo, in via San Giuseppe. Il costo del corso di formazione è di 30 euro per una persona oppure 50 euro per la coppia. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria al numero 366 5629052 oppure scrivendo una email a eventi@crivaredo.it

Il ricavato servirà a finanziare la ristrutturazione della nuova sede della Croce rossa.