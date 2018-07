A Macherio lavori per l’acquedotto: chiude il passaggio a livello. Da lunedì 6 agosto chiusura veicolare e pedonale in via Trento e Trieste con viabilità alternativa concordata con il Comune.

Dopo l’avvio della cantiere per la costruzione della vasca volano a Macherio, BrianzAcque si appresta a iniziare un altro intervento. Da lunedì 6 agosto al via ai lavori per il rifacimento di un tratto di acquedotto, in via Trento e Trieste. In particolare in corrispondenza del passaggio a livello ferroviario.

L’operazione, resasi necessaria a seguito delle continue perdite e riparazioni, consiste nella sostituzione di 40 metri di condotte. Più in dettaglio, si tratta di rimuovere i vecchi tubi in acciaio, e di infilarne di nuovi in polietilene ad alta densità con la realizzazione di nuovi sistemi di intercettazioni a norma.

Viabilità alternativa

L’intervento, prevede la chiusura veicolare e pedonale del passaggio a livello di via Trento e Trieste, ed una viabilità alternativa che devia il transito al passaggio a livello di via Giovanni da Sovico e via Italia.

Cantiere per due settimane

Secondo il cronoprogramma i lavori si protrarranno per due settimane, con il termine di chiusura cantiere previsto per lunedì 20 agosto. La decisione di dar corso al rifacimento del tronco di acquedotto in pieno periodo estivo è stata concordata con l’Amministrazione Municipale, così da ridurre i disagi al minor numero di persone possibile.