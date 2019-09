Vasca volano di Biassono-Macherio: giovedì il sopralluogo. La visita sarà l’occasione per fare il punto sullo stato avanzamento lavori.

Vasca volano di Biassono-Macherio: giovedì il sopralluogo

Un sopralluogo, giovedì 12 settembre, per fare il punto sullo stato avanzamento lavori della Vasca volano di Biassono-Macherio.

Lo ha annunciato il presidente e amministratore delegato di BrianzAcque, Enrico Boerci. La visita sarà l’occasione per fare il punto sui lavori di realizzazione del grande invaso, avviati nel luglio 2018, e per mostrare dal vivo le operazioni, tecniche e soluzioni adottate per la costruzione di questi enormi bacini sotterranei, destinati alla gestione delle acque meteoriche in eccesso, e fortemente voluti da BrianzAcque come antidoto agli effetti prodotti dai cambiamenti climatici.

Dopo il sopralluogo nel cantiere, presso la Biblioteca Civica di Macherio, ci sarà una conferenza stampa nella quale interverranno il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio, il Presidente e il vice presidente di ATO MB, Silverio Clerici e Roberto Borin, i sindaci di Macherio, Mariarosa Redaelli e Biassono, Luciano Casiraghi, Amministratori di Sovico e Vedano al Lambro.