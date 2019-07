Luca Veggian e Adriano Corigliano in vacanza con… il vicepremier Matteo Salvini.

Week-end di relax con Matteo Salvini

Fine settimana di relax e pausa dagli impegni amministrativi per il sindaco di Carate Brianza, Luca Veggian e per l’amico Adriano Corigliano, vicesindaco e assessore a Giussano. I due colleghi di partito, entrambi esponenti di Forza Italia, hanno trascorso il week-end sulle spiagge di Milano Marittima, rinomata località della riviera romagnola dove hanno incontrato il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, vicepremier della Lega.

La foto, pubblicata in una storia sul profilo Instagram del sindaco Luca Veggian, li ritrae durante un momento di relax al Papeete Beach, uno dei locali più alla moda della cittadina romagnola di cui è titolare il pugliese Massimo Casanova, amico fraterno di Salvini ed eletto al Parlamento europeo. Il Ministro lumbard ha trascorso il fine settimana a Milano Marittima dove sabato sera in piazzale dei Salinari, alla festa della Lega della Romagna è intervenuto per la presentazione del suo libro “Secondo Matteo”.

Costume, birra, tanti sorrisi e selfie libero: anche così Matteo Salvini fa campagna elettorale. Il leader della Lega Nord si è preso qualche giorno di pausa dalla politica, ma domenica al Papeete Beach di Milano Marittima è stato impossibile per lui passare inosservato. Chiunque si è fermato per un saluto, quattro chiacchiere, e poi c’è stato addirittura chi, come Giovanni Toti (presidente della Regione Liguria), lo ha trascinato in consolle per il selfie di rito.

