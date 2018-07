I Backstreet’s Back in concerto a Parco Tittoni a Desio, venerdì 6 luglio. Un viaggio musicale nei mitici anni 90. Anche grazie ai brani di una boy band che ha fatto la storia di quel periodo.

Reduci da due fortunate tappe in Germania

Reduci da due fortunate tappe in Germania, dove hanno cantato davanti a migliaia di persone, i Backstreet’s Back, prima tribute band dedicata ai Backstreet Boys, arrivano venerdì 6 luglio alle 21,30 al Parco Tittoni di Desio (via Lampugnani 66), in concomitanza con il lancio del nuovo singolo dei Backstreet Boys, «Don’t Go Breaking My Heart», e un album in arrivo in autunno. La performance è inserita nel contesto dell’evento «Megamix – 90s party party». I cancelli del parco aprono alle 19,30. A seguire silent disco.

Proporranno i più grandi successi dei Backstreet Boys

Nel loro live i BsB proporranno i più grandi successi della formazione statunitense (da «Everybody» a «Shape of my Heart» passando per Get Down», «I Want It That Way» e tanti altri) che negli anni 90 aveva spopolato soprattutto fra le teen agers diventando la boy band con il maggior successo di sempre.

Tra le migliori cover a livello mondiale

Sul palco canteranno Mattia Pettinari, Davide Brambilla, Stefano Taccucci, Bruno Giotta e Luca Bulso, cinque ragazzi provenienti da Milano, Lodi e Novara che hanno alle spalle esperienze come cantanti e ballerini. Di recente sono rientrati nelle migliori cover a livello mondiale, scelti per il programma «#bestcoverever». Per seguire i Backstreet’s Back si possono consultare la loro pagina Facebook, Instagram e sugli altri social.