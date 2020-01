Venerdì a Monza arriva il viceministro all’Interno. Matteo Mauri in giornata incontrerà Prefetto e Forze dell’ordine; in serata sarà all’Urban Center.

Arriva il viceministro all’Interno

Venerdì 24 gennaio a Monza arriva il viceministro all’Interno, Matteo Mauri. Il primo incontro sarà intorno alle 11 in Prefettura, dove incontrerà il Prefetto Patrizia Palmisani, il presidente della Provincia Luca Santambrogio, il sindaco di Monza Dario Allevi, il Questore Michele Davide Sinigaglia, il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri colonnello Simone Pacioni, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Aldo Noceti e il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, ingegner Claudio Giacalone.

Una giornata intensa

Nel primo pomeriggio la visita alla Questura di via Montevecchia, quindi al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di via Felice Cavallotti. In serata, alle 21, incontro pubblico all’Urban Center di via Turati 8 a Monza. Ad organizzare l’appuntamento il Partito democratico di Monza e Brianza.

Nel corso dell’incontro con la popolazione il viceministro Mauri toccherà i temi di stretta attualità a livello nazionale ma farà anche il punto sulle dotazioni del territorio, in particolare per quel che riguarda la Questura. I sindacati di Polizia, in più occasione, hanno infatti lamentato una carenza di organico.

La serata concluderà quindi una giornata intensa, ricca di impegni, nel corso della quale il viceministro incontrerà anche il sindaco di Carnate, Daniele Nava. Ci sarà poi sicuramente modo di parlare anche di un tema di strettissima attualità, relativo al distaccamento di Polizia stradale di Seregno, che è stato chiuso ufficialmente ieri, lunedì 20 gennaio. Un provvedimento per il quale, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, Lega e partito democratico si rimpallano le responsabilità.

