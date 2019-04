Venerdì a Monza il NurSind Care Festival. Serata di gala del primo concorso internazionale per cortometraggi sul tema del “prendersi cura”.

Venerdì 3 maggio alle 20:30, al Teatro Binario 7 (Sala Chaplin – ingresso libero) di Monza si terrà la serata di gala del NurSind Care Film Festival (Ncff) 2019, il primo concorso internazionale per cortometraggi sul tema del “prendersi cura”.

Il Ncff nasce con lo scopo di diffondere la cultura del “prendersi cura”, partendo dal presupposto che nessun essere umano può bastare a sé stesso ma, in un’ottica sistemica, ogni essere umano vive all’interno di un legame di interdipendenza con altri esseri umani. In altre parole, ognuno di noi non può fare a meno dell’altro.

Un centinaio i partecipanti

Al concorso hanno partecipato un centinaio di cortometraggi provenienti da diversi paesi, ma solo 8 cortometraggi e 3 documentari hanno potuto fregiarsi della coccarda “selezione ufficiale” e saranno, quindi proiettati la sera del 3 maggio. Ecco i titoli:

Cortometraggi

Mara dei cormorani, di Gabriele Bròcani (8:00)

Cose dell’altro mondo, di Lorenzo Di Nola (7:14)

Apri le labbra, di Eleonora Ivone (8:26)

L’affitto, di Antonio Miorin (7:53)

Nu more maje, di Agostino Fontana (8:37)

Una poltrona per troppi, di Giuseppe Lavizzari (10:00)

Per sempre, di Alessio Di Cosimo (8:36)

Mi candido, di Simone Durando e Giacomo Piumatti (7:48)

Documentari

La zona, di Paolo Maggi (9:56)

Orto sociale – curare la terra per curare sé stessi, di Niccolò Bottero e Mattia Lo Bosco (5:14)

La libertà dei tuoi romiti vicoli, di Diego Monfredini (9:55)

La serata sarà presentata dagli attori Carlotta Oggioni e Massimo Barberi. Durante la manifestazione vi saranno anche tre intermezzi musicali, caratterizzati dalla bella voce di Angela Mallia (infermiera cantante, spesso impegnata in iniziative sociali), che proporrà alcuni brani di musica leggera, molto noti e in linea con il tema della kermesse cinematografica.

Anche il pubblico verrà coinvolto

Anche il pubblico verrà coinvolto attivamente, poiché, oltre ai tre premi per ogni categoria (già decisi dalla giuria) è previsto un premio speciale del pubblico, che verrà assegnato al cortometraggio che avrà ricevuto più consenso tra gli spettatori della serata.