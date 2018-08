Veranese in tv, per la sfida tra pasticceri a Bake off Italia.

Commesso con la passione per i dolci

Veranese in tv, per la sfida tra pasticceri a Bake off Italia. Fa il commesso da 31 anni ma il suo sogno è un altro: fare il pasticcere. Si è appassionato a quest’arte grazie alla sua compagna che fa la cake designer e ora la sfida in famiglia si fa ancora più agguerrita per Massimiliano Desolei, 49 anni. Da cinque anni provava ad entrare a fare parte del cast e finalmente ora parteciperà alla nota trasmissione tv, Bake off Italia.

Il veranese che fino al 2010 pensava solo a pedalare, era un ciclista agonista, ha poi scoperto di avere delle doti anche tra i fornelli e si è cimentato nei dolci. Ma non si è accontentato di stupire amici e compagna nella sua cucina, bensì ha voluto osare e si è iscritto per partecipare alla trasmissione.

SUL GIORNALE DI CARATE IN EDICOLA, IL SERVIZIO