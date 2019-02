Verano, al centro anziani si cerca un nuovo gestore per il bar.

Terza età

Verano, al centro anziani si cerca un nuovo gestore per il bar. L’associazione di piazza Cesana cerca un nuovo gestore che si occupi del bar. Dopo oltre 30 anni di «fai da te», grazie ai soci volontari, che dal 1986 ad oggi, si sono alternati al bancone, ora l’associazione della terza età ha deciso di affidarsi ad un gestore privato, esterno. Ed è pronta a fare un annuncio di ricerca personale.

L’appello del presidente

«Diventa sempre più complicato occuparsi del bar, l’impegno è quotidiano, tutti i giorni della settimana, e molti dei nostri soci faticano a proseguire, ecco perché, come hanno già fatto tanti altri centri anziani, abbiamo deciso di cercare un privato, che possa occuparsi del nostro bar», ha spiegato il presidente Andrea Borgonovo.

Si cerca dunque un gestore con contratto d’azienda interessato che abbia voglia di proseguire con l’attività. Il centro anziani di Verano, conta una lunga tradizione alle spalle e ha molti soci che tutti i giorni, domenica compresa, si recano in sede per giocare a carte, incontrare amici al bar, giocare a bocce e fare attività ricreative. Un centro quindi molto attivo e sempre molto frequentato.

La struttura è inoltre in fase di ristrutturazione: si sta infatti lavorando all’ esterno per sistemare il nuovo portico che renderà le attività per gli anziani ancora più piacevoli.

«Aspettiamo che qualcuno si faccia avanti; se interessati è sufficiente venire qui in sede e parlarne. Noi siamo pronti al cambiamento», sottolinea il presidente.