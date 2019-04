Verano, apericena sabato 6 aprile, per finanziare le attività del Cdd. Appuntamento al bar Essential Caffè, per aiutare a sostenere le attività del centro diurno disabili di Verano.

Già l’anno scorso Monica Donghi, titolare del bar di via Cadorna, si era messa a disposizione per dare una mano agli ospiti della struttura e quest’anno farà il bis. L’appuntamento è per sabato 6 aprile. Obiettivo raccogliere fondi che serviranno a finanziare il progetto «Certe notti», in parte sostenuto anche dalla Fondazione Monza e Brianza. Il progetto riguarda una serie di attività «extra» che i ragazzi potranno svolgere fuori dal consueto orario. Iniziative di vario genere che hanno bisogno di contributi per potersi meglio concretizzare. Ecco perchè è importante partecipare all’apericena.

L’anno scorso grazie alla disponibilità offerta dall’Essential Caffè e alla partecipazione dei veranesi, era stata acquistata una pianola che i ragazzi del centro diurno disabili stanno usando costantemente per le attività di musicoterapia.