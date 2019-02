Verano: auguri a don Peppino. Festeggia i 90 anni con i coscritti.

La festa di compleanno

Festa di compleanno per don Peppino, con i coscritti classe 1929. Lo storico sacerdote che per ben 36 anni è stato il parroco di Verano, tornerà in paese per un evento davvero speciale: i suoi 90 anni. La comunità sta organizzando per l’amatissimo prete che oggi, 25 febbraio, compie gli anni, una messa speciale, che si svolgerà sabato 2 marzo. Ospiti d’onore oltre al sacerdote che celebrerà la funzione, saranno infatti i coscritti e tanti amici. Ventiquattro gli inviti «speciali» che sono stati spediti ai 90enni di Verano, per la messa, ma anche per la piccola festa cui seguirà.

A Verano gli anni migliori per il sacerdote

Don Peppino Aldeghi, nativo di Treviglio, ha lasciato un segno indelebile tra tanti parrocchiani e appena può torna in paese a fare visita. E’ arrivato in parrocchia nel 1971 e ci è rimasto fino al 2007, lasciando un grandissimo ricordo e tanti amici. Ordinato nel 1954, il suo primo incarico è stato ad Arnate, poi nel 1958 Papa Paolo Sesto lo destinò a Bedero Val Travaglia come prevosto foraneo (vicario). Una carriera lunga e significativa quella di don Peppino che proprio a Verano ha trascorso la sua maggior parte di servizio, lasciando un grande segno. Da ormai dieci anni vive a Busto Arsizio, continuando a svolgere molte attività, con uno sguardo però sempre verso al sua storica parrocchia a cui è profondamente legato.

«Quelli a Verano sono stati gli anni migliori della mia vita sacerdotale – ci racconta – ho tantissimi ricordi di quel periodo. Battezzavo i bambini di chi avevo battezzato. Ho visto crescere e sposarsi tante generazioni di giovani. Forse loro si sono dimenticati di me, ma io no, conservo i lor volti nel mio cuore. Verano è stata la mia famiglia».