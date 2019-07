Verano, cancellate le scritte naziste al parco.

In via Fermi

Verano, cancellate le scritte naziste al parco. Scivolo e lampioni ripuliti dalle brutte scritte naziste che qualcuno ha fatto nel parco giochi di via Fermi.

E’ bastata la segnalazione del papà veranese, la scorsa settimana, a far intervenire l’Amministrazione comunale che già nello scorso weekend ha mandato subito un addetto a cancellare tutte le scritte in vernice nera sulla scaletta e sul palo della luce: inni a Hitler e svastiche ben evidenti che hanno sdegnato sia i cittadini sia gli amministratori. Univoca la condanna nei confronti dell’ignobile gesto e immediata la presa di posizione.

I precedenti

Già in passato le aree pubbliche erano state prese di mira dai vandali; a pochi giorni dall’apertura del nuovo parco della Pace, in via San Giuseppe, nell’aprile 2017, erano state imbrattate panchine e pali. Nel giugno 2018, invece, qualcuno si era divertito a strappare e gettare nel laghetto che si trova nel parco, le installazioni artistiche realizzate, dai bambini delle scuole e dai ragazzi disabili del centro diurno. In quel caso però le telecamere di videosorveglianza posizionate nel parco, avevano ripreso tutto ed erano finiti nei guai un gruppetto di ragazzini.