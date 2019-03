Verano: è stato demolito il capanno dei cavalli, dopo l’ incendio di sabato.

Lunedì mattina l’abbattimento

Verano: è stato demolito il capanno dei cavalli, dopo l’ incendio di sabato sera. Questa mattina, lunedì 4 marzo, la stalla che sabato sera è andata in fiamme in via Repubblica è stata smantellata. L’edificio non era a norma.

Carlo Radaelli, il proprietario, ha fatto abbattere quanto era rimasto dopo il rogo che ha mandato in fumo il fabbricato all’interno delle quali erano ricoverati i suoi cavalli. «Io abito poco distante da via Repubblica e sabato sera sono stato avvisato delle fiamme da un vicino; immediatamente mi sono recato sul posto e ho fatto uscire subito i miei tre cavalli, mettendoli in salvo. Abbiamo salvato anche gli altri animali, conigli e galline – racconta – ho tutti i permessi dell’Asl, poichè sono stato anche allevatore di cavalli. Ho dovuto però buttare giù quanto era rimasto dopo le fiamme, perchè il capanno non era a norma”.

