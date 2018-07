Verano, festa patronale con tante novità quest’anno. Cambia la location e salta il palio.

Le novità

Verano, festa patronale con tante novità quest’anno. Si comincia mercoledì prossimo. Il tradizionale appuntamento della parrocchia, in questa edizione, sarà caratterizzato da diverse novità. Ad iniziare dalla location, che cambia. E dal palio, che non si farà

I lavori per la creazione del nuovo centro parrocchiale hanno portato gli organizzatori del Comitato Festa, a rivedere un po’ i programmi a causa proprio del cantiere. Salta dunque il palio della tunica, che quest’anno avrebbe festeggiato i 18 anni. Si sposta poi la kermesse, dall’oratorio femminile, a quello maschile, dove quest’anno ci sarà per la prima volta lo street food.

Gli appuntamenti

Primo appuntamento mercoledì 18 luglio, con la gara di burraco, il cui ricavato andrà all’asilo parrocchiale. Giovedì 19 luglio, poi, si terrà la prima edizione della «Verano a tutta birra», manifestazione podistica non competitiva con partenza in linea, aperta alle famiglie e ai runners con tre percorsi diversi. Una gara da 6 km con due giri per le vie del paese, la valle del Lambro e la salita della scalinata adiacente alla chiesa; c’è poi un percorso per le famiglie di 3 km e una gara per i bambini under 13 di 1 km per le vie del paese. Appuntamento dunque alle 19.30, all’oratorio maschile. E a seguire pasta party con birra.

Da venerdì 20 e per tutto il weekend, street food con tanti stand. Venerdì si terrà anche una serata musicale con un tributo agli 883 e ci sarà la serata sportiva Asdo con animazione per bambini. Sabato, oltre al «cibo da strada» musica con Shandau, tributo a J-Ax e Caparezza e un’altra serata di animazione con Asdo. Domenica sarà la serata del liscio con l’orchestra «Quelli del sol». Presenti sempre quelli dell’Asdo. Si chiude la festa lunedì 23 con la tombolata ed estrazione a premi. Per tutto il periodo della festa è poi attiva la pesca di beneficenza. Tutto il ricavato della festa andrà alla parrocchia.