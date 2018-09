Verano, il mago Zio Potter va in tv da Amadeus.

Veranesi in televisione

Verano, il mago zio Potter va in tv da Amadeus. Alla prima registrazione stagionale del programma «I soliti ignoti – il ritorno» realizzata venerdì 7 settembre a Roma c’era anche il veranese Aldo Nicolini alias Zio Potter nel ruolo di ignoto. Se sia stato riconosciuto o meno dalla concorrente come il famoso mago che perde la testa lo potremo sapere solo seguendo la trasmissione…

L’emozione al Delle Vittorie

“È stata un’emozione entrare nel prestigioso Teatro delle Vittorie, tempio della televisione italiana. Lì si svolgeva Rischiatutto, Canzonissima, Fantastico e riassaporare l’ambiente dei grandi eventi televisivi dopo l’ultima apparizione su Rai1 nel 2016 nel programma di Carlo Conti “Si può fare”, tutto il pubblico in sala mi ha riconosciuto e ha apprezzato la mia esibizione», ha raccontato il veranese.

Nel 2010 è stato finalista nella prima edizione di Italia’s Got Talent su Canale 5, ma l’artista veranese ha lavorato anche per la tv in Francia, Germania, Albania e a Bollywood in India. Vice campione italiano di magia nel 2011 è apparso in molti programmi televisivi Rai e Mediaset.

Qualche giorno fa un altro veranese ha vissuto l’adrenalina della Tv Massimiliano Desolei, in gara a Bake Off Italia