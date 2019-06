Verano, la rinascita dell’ex area Core e Marzatico entro il 2020.

Rigenerazione urbana e riqualificazione

L’ex Core e l’ex area Marzatico si preparano a rinascere. Già dal 2020 l’ingresso e l’uscita di Verano, potranno essere radicalmente diversi. Con due nuovi supermercati, negozi di vicinato, parcheggi e servizi pubblici.

Dopo oltre venti anni di abbandono, lungo via Sauro e via Comasina sembra proprio che le due aree commerciali siano destinate finalmente a cambiare fisionomia. Tutto questo in contemporanea, con cantieri a nord e a sud del paese. Due riqualificazioni molto attese dai cittadini, che interessano due zone di Verano strategiche e di grandi dimensioni.

Via capannoni e aree dismesse per lasciare spazio a due supermercati di medie dimensioni, negozi di vicinato, aree verdi, parcheggi e una porzione destinata al residenziale, con 40 nuovi appartamenti in classe A.

