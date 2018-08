Verano, lavori al cimitero: a settembre parte il cantiere con gli interventi del secondo lotto.

Opere pubbliche

Verano, lavori al cimitero: a settembre parte il cantiere con gli interventi del secondo lotto. Il cantiere è stato consegnato questa mattina, lunedì 20 agosto, e tempo un mese, partiranno i lavori.

Gli interventi al camposanto sono relativi al completamento dei vialetti pedonali che non erano stati effettuati nel primo lotto.

La parte interessata sarà quella a nord nel lato dei nuovi colombari e prenderà il via secondo un preciso crono programma che proprio lunedì è stato definito durante un incontro in Comune.

L’assessore

«Cominceranno a lavorare dal 27 settembre. L’opera ci permetterà di avere la quasi totalità dei viali principali del cimitero accessibile al passaggio con carrozzine e passeggini o da persone con difficoltà di deambulazione – ha precisato l’assessore a Lavori pubblici Samuele Consonni – la gara di appalto è stata vinta da una ditta di Canzo con la quale abbiamo fissato il calendario delle attività che necessariamente comporteranno la chiusura di alcune aree».

Dopo la fase 1 che ha interessato la parte più infondo al camposanto, ora si proseguirà con la fase 2, nella parte centrale. Successivamente il cantiere sarà spostato nella parte più a est, per la terza fase.