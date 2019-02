Verano, malore per strada: grave un anziano.

Questa mattina in via Donatori di sangue

Verano, malore per strada: grave un anziano. E’ successo questa mattina, attorno alle 11.30 in via Donatori di Sangue. Un anziano, 88 anni, si è sentito male per strada. Sul posto è subito arrivata l’ambulanza da Seregno in codice rosso; l’uomo, piuttosto grave, è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza al San Gerardo di Monza.