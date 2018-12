Verano, ricercato era al mare nelle Marche.

Arrestato a Porto Recanati

Era ricercato perchè doveva scontare una condanna, ma se la spassava al mare, in un albergo delle Marche. I carabinieri di Porto Recanati hanno individuato un senegalese di 40 anni su cui gravava un ordine di carcerazione, per reati commessi nel 2009 in Brianza. L’uomo irregolare, che viveva in paese, era stato arrestato per ricettazione, introduzione e commercio nel territorio nazionale di prodotti falsi. Subito dopo la condanna, era sparito, facendo perdere ogni traccia, cambiando identità e spacciandosi per un somalo.