Verano, un’altra sala slot? Il Comune si oppone.

Il caso

Verano, un’altra sala slot? Il Comune si oppone. E’ guerra, tra Comune e operatore privato, per l’apertura di una sala di slot machine in via Comasina, nel tratto tra il cavalcavia e Paina di Giussano.

L’ente pubblico locale ha vinto la prima battaglia, ma sia il sindaco sia il vicesindaco Samuele Consonni sanno bene che è solo l’inizio: martedì scorso la Questura di Monza ha ufficialmente comunicato alle parti il diniego alla richiesta di licenza avanzata dal privato, che però ha già annunciato l’intenzione di fare ricorso.

La sala dovrebbe aprire nei locali che un tempo erano un ristorante-pizzeria. Il Comune l’ha scoperto per caso, tra giugno e luglio, dopo due sopralluoghi di Ufficio tecnico e Polizia locale.

