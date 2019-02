Verano, via Garibaldi chiusa al traffico: disagi dal 19 al 23 febbraio.

Viabilità

Arriva la fibra ottica, ma anche qualche disagio per i cittadini. Settimana prossima ci potranno infatti essere dei problemi legati alla viabilità a causa dei lavori che sono previsti nella strada che porta ad Agliate.

L’amministrazione comunale ha previsto delle modifiche al transito dei veicoli dal 19 al 23 febbraio. Per poter procedere alla stesura della fibra ottica nella via Garibaldi (comunemente chiamata rondò o strada per Agliate) verrà infatti istituito prima un senso unico in direzione Verano Brianza, poi la chiusura totale al traffico.

In particolare il 19, 20 e 21 febbraio la strada sarà chiusa al traffico dalle 8 alle 18, in direzione Agliate, mentre il 22 e 23 febbraio la circolazione sarà completamente interrotta su tutto il tratto.