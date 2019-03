Che tu sia un professionista dell’imbiancatura, un amante del fai da te o un appassionato di belle arti, la scelta delle vernici è sempre una questione “delicata”. Scegliere la giusta vernice è fondamentale per una buona riuscita dell’opera. Ogni colore, ogni smalto, ogni pittura infatti ha caratteristiche specifiche da non sottovalutare. Su quale superficie andrò a dipingere? Sarà in esterno o all’interno? Quali sono le esigenze di colore?

La cosa migliore per scegliere la tinta perfetta per il lavoro che dovrò fare, è quella di chiedere consiglio a chi coi colori lavora tutti i giorni. La consulenza professionale di un colorificio è la cosa più preziosa.

Vernici di tutti i tipi

Astor Colorificio è specializzato nella vendita al dettaglio di vernici per edilizia, colori, smalti e vernici in generale. Qui potrete trovare pitture per il legno, stucchi e smalti, idropitture per interni e murali, vernici spray, colori per tessuto e colori a campione.

Il Colorificio Astor mette a disposizione della propria clientela una vasta scelta di articoli e prodotti tra cui: rulli per l’idropittura, pennelli, prodotti antimuffa, detergenti per superfici, solventi, finiture decorative per interni e murali.

Oltre ai prodotti per imbiancatura di muri, ferro e legno, non mancano gli articoli per le belle arti: smalti per disegnare su tessuto, vetro, colori a olio e acrilici, pennelli, tele da pittura, cavalletti, ecc.

Il colore è personalizzabile

Oltre ai colori più diffusi, le tinte sono tutte personalizzabili, in quanto il negozio Astor Colorificio è dotato di due tintometri. Chi lo desidera potrà quindi avere una tinta davvero unica, che si adatti al proprio estro.

Astor Colorificio a Seregno e per la Brianza

Il Colorificio Astor da 50 anni è un punto di riferimento irrinunciabile a Seregno per tutti gli amanti del fai da te e per i professionisti del settore. Il punto vendita è in via Stoppani 32. Per informazioni, è possibile visitare la pagina Facebook “Astor Colorificio” oppure il sito www.astorcolorificio.it. Ci potete contattare al numero 0362.230802.