Viale Fulvio Testi, il cavalcavia non è pericolante, necessita soltanto di lavori di manutenzione.

Dopo la messa in sicurezza verranno rifatti gli intonaci

Viale Fulvio Testi, il cavalcavia non è pericolante. Lo assicura l’assessore alla Mobilità di Milano, Marco Granelli, che ha fatto il punto della situazione dopo che la segnalazione di un passante, venerdì sera, aveva portato alla chiusura dell’importante arteria.

L’uomo aveva segnalato il fatto che si vedeva spuntare una parte metallica dal cemento armato del cavalcavia ferroviario, all’altezza dell’angolo con piazzale Istria. Di qui, considerata la massima attenzione su queste strutture dopo la tragedia di Genova, l’immediato intervento dei Vigili del fuoco e dei Vigili urbani, con la conseguente decisione di limitare il traffico sotto il ponte. I primi sopralluoghi hanno però evidenziato che non ci sono problemi strutturali, più semplicemente il cavalcavia necessita di un rifacimento dell’intonaco e della copertura dell’armatura.

Proprietaria del ponte è Rfi, Rete ferroviarie italiane, che sabato pomeriggio ha iniziato a posare le reti di protezione; sempre sabato nel pomeriggio sono state aperte al traffico le due carreggiate in direzione del centro cittadino, mentre verso la periferia è stata aperta solo una carreggiata, alternando i lavori.

Non c’è solo il cavalcavia di Viale Fulvio Testi sotto osservazione

A Milano non c’è comunque solo il cavalcavia di Viale Fulvio Testi sotto osservazione, ce ne sono altri 5 la cui situazione è costantemente monitorata. Lo stesso, peraltro, accade con i ponti lungo la trafficata Milano Meda, come ha sottolineato anche recentemente il presidente della Provincia di Monza e della Brianza Roberto Invernizzi, in risposta alle tante polemiche sollevate prima e dopo il crollo del ponte Morandi di Genova.