Partiamo da tre numeri che non lasciano indifferenti: un fatturato previsto per il 2018 di 7 milioni di euro, 65 dipendenti e 2.500 clienti serviti. Questo è il Vicsam Group, azienda che affonda le sue origini nel 1980, quando la Vicsam Sistemi Srl iniziò le sue operazioni sul mercato.

Vicsam Group, parla Oreste Panzeri

Oggi, in realtà, parliamo di un gruppo di aziende che fanno capo a Vicsam Group, con sede a Veduggio (MB). Una di queste è la “storica” Vicsam Sistemi; ed è proprio il suo presidente Oreste Panzeri a fare luce sull’intera organizzazione. «Ci rivolgiamo alle grandi aziende ma anche a piccole e medie imprese, senza scordarci dei negozi. Siamo attivi prevalentemente nelle province di Monza, Milano, Como, Varese e Lecco: da quest’area proviene il 90% della nostra clientela». Più di trent’anni fa ad ideare il tutto fu il trio composto dai signori Villa, Gatti e Sironi: Panzeri iniziò a lavorare in Vicsam Sistemi giovanissimo, nel 1984, per poi diventarne socio nel 1997. Agli albori la realtà di Veduggio si occupava di fotocopiatrici, macchine da scrivere e di tutta la parte “office” di quegli anni: attualmente le cose sono parecchio cambiate. Vediamo dunque quali aziende compongono il gruppo.

Da Vicsam Sistemi a QLT

La Vicsam Sistemi, azienda principale di Vicsam Group, è operativa con quattro business unit. La prima è attiva nel mondo informatico e hardware (computer, server e tutto ciò che è assistenza per sistemi e sicurezza); la seconda riguarda la stampa, ossia l’universo copy; la terza tratta software gestionali (ERP, CRM – CustomerRelationship Management, business intelligence, archiviazioni documentali, ecc.) includendo la parte consulenziale nella fornitura e installazione dei prodotti.; la quarta, infine, è dedicata al retail, ossia a registratori di cassa, ma anche a software e hardware specializzati per negozi, bar e ristoranti. Ecco poi QLT, nata nel 1996, e operante nel campo della software selection e project management. L’azienda interviene nei progetti informatici di revisione organizzativa, anche all’interno delle aziende, occupandosi della parte consulenziale.

Ecco poi Interjob e Keis

Il viaggio in Vicsam Group prosegue con Interjob. Si tratta di una realtà fortemente indirizzata alla comunicazione (dalle aziende verso l’esterno) e si occupa di siti, e-commerce e social network. Poi troviamo Keis, l’ultima arrivata: è una società nata dalla partnership con uno studio di commercialisti, impegnata nel seguire le aziende nel controllo di gestione e revisione dei processi in ambito gestionale (il cosiddetto facility management). Filo rosso che accomuna tutte le realtà del gruppo è la particolare attenzione rivolta al personale, vero e proprio punto di forza di Vicsam, come testimoniato da Panzeri: «Condividiamo spazi e momenti, abbiamo una palestra interna, organizziamo momenti di socializzazione: insomma, il personale è il nostro valore aggiunto, ne siamo convinti». E il numero dei lavoratori continua ad aumentare: «Abbiamo fatto grossi investimenti sull’ufficio software, facendolo passare da quattro a ventidue persone negli ultimi quattro anni, realizzando un approccio più consulenziale per il cliente».

Il futuro e le acquisizioni nel mirino

«Nel corso dei decenni siamo cresciuti parecchio, anche grazie a delle acquisizioni societarie – ha spiegato Panzeri – ma una delle modalità più importanti che utilizziamo per gestire assistenze e collaborare con aziende è l’outsourcing». Grazie all’esternalizzazione Vicsam Group gestisce i servizi informatici della clientela in completa autonomia. E tramite un costo mensile in grado di racchiudere tutte le esigenze dall’azienda stessa. «Così facendo diamo una mano alle imprese a compiere le proprie scelte strategiche, aiutandole a far guidare l’informatica all’interno di queste decisioni». L’ultima battuta non poteva che riguardare il futuro. «Vogliamo acquisire altre realtà simili a noi, che ci aiutino ad ampliare e completare la nostra offerta, stiamo lavorando in questa direzione – ha concluso il presidente di Vicsam Sistemi – . Il nostro obiettivo è far crescere il gruppo, fornendo assistenze sempre più importanti e aggiornate ai nostri clienti».

L’azienda in breve

La direzione è tracciata, ed è quella digitale. L’obiettivo è tanto semplice quanto complesso, ossia fornire soluzioni e non prodotti. Per fare tutto ciò servono dei pilastri su cui basare un’attività: outsourcing, consulenza e IT Services, le tre parole chiave che definiscono Vicsam Group. La realtà avente sede a Veduggio con Colzano, in corso Milano 18/20, propone soluzioni complete per le aziende. Dai software gestionali al noleggio macchine, dalla cancelleria ed arredo uffici alla creazione di spazi web e il miglior posizionamento sui motori di ricerca. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.vicsam.it, la pagina Facebook “Vicsam Group”, chiamare lo 0362.998686 o scrivere a info@vicsamgroup.it.