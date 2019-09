Come racconta il nostro quotidiano online GiornalediSondrio.it, il riscaldamento globale non dà tregua ai nostri ghiacciai neppure in Lombardia e le notizie che arrivano dai giganti bianchi sono tutt’altro che positive.

Time lapse a distanza di un anno

La situazione viene spiegata dal Servizio Glaciologico Lombardo in un post su Facebook nel quale viene mostrato un timelapse realizzato con le immagini prese dallo stesso punto di vista a distanza di un anno. Quello che emerge è una condizione sempre preoccupante. Il ghiaccio manca della protezione della neve, sciolta dalle eccezionali ondate di caldo che hanno caratterizzato il 2019. A causa di ciò perde sempre più di volume.

Malgrado rispetto al 2018 la situazione sia un po’ migliorata, gli studiosi sottolineano:

“In questo time-lapse integrale vedete il 2018 ed il 2019 a confronto sul Ghiacciaio del Lupo… (ghiacciaio laboratorio delle Alpi Orobie) dal 17 giugno al 26 agosto. Il 2019 è partito con un bel vantaggio in termini di innevamento, grazie soprattutto al recupero di maggio, vantaggio che però…

