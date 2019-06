E’ in corso la terza edizione di “Villa Luisa in Festa”, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Besana, in collaborazione con Casa Fonos, nella splendida cornice offerta dalla comunità residenziale per persone adulte con disabilità di via Leopardi 84, a Rosnigo, alla quale andrà il ricavato di questa due giorni di attività.

Week end all’insegna della solidarietà

E’ week end all’insegna della solidarietà con numerose iniziative: dalle mostre fotografiche alle visite guidate al borgo quattrocentesco di Rosnigo (oggi, domenica, alle 16). Intrattenimenti per i bimbi con il battesimo della sella con i pony e tanta animazione con i clown, i giochi di una volta e il mini basket. E nella magica atmosfera del parco “parole e musica”, recitazione di testi poetici con accompagnamento musicale dal vivo (oggi alle 17).

Ieri, successo per la cena solidale seguita dalla musica dal vivo. Questa mattina, il programma è stato ricco. L’aperture delle mostre, il mercatino degli hobbisti, il Qi gong e, alle 11, l’arrivo della pedalata benefica. Alle 12,30, il pic nic con i cestini preparati dagli alpini.

Non è finita

Nel pomeriggio le attività continuano. Dalle 15, protagonista sarà il torneo di calcio balilla integrato. Dalle 18 happy hour per concludere la festa in compagnia del tramonto.