Ville Aperte 2019: ecco tutti i gioielli da scoprire in Brianza. L’elenco completo comune per comune di tutti i siti storici e artistici aperti al pubblico.

Ville Aperte 2019: tutte le novità

Nei tre fine settimana dal 14 al 29 settembre, con alcuni eventi speciali nel weekend del 5-6 ottobre, Ville Aperte in Brianza torna anche quest’anno con una ricca proposta di visite guidate al patrimonio culturale del territorio della Brianza monzese, lecchese, comasca e della provincia di Varese.

La rassegna, giunta alla 17^ edizione, è promossa e coordinata dalla Provincia di Monza e Brianza, in collaborazione con le Province di Lecco, Como e di Varese.

Una manifestazione di successo

L’obiettivo della manifestazione è quello di far conoscere e valorizzare le ricchezze del territorio, inserendole in un’ampia e pregevole rete di beni visitabili, di itinerari e di eventi. Con questa iniziativa la Brianza, famosa per le ville di delizia, ritrova la sua originaria unitarietà culturale oltre i confini amministrativi.

Il trend in continua crescita dei visitatori registrati nelle ultime edizioni costituiscono un indubbio successo che dà credibilità al modello di Ville Aperte in Brianza.

Nei tre fine settimana 14/15 settembre, 21/22 settembre, 28/28 settembre 150 beni pubblici e privati delle Province di Monza e Brianza, Lecco, Como e Varese saranno fruibili dal pubblico. Sono inoltre previste ulteriori aperture in alcune location nel fine settimana 5/6 ottobre.

Cosa c’è in Brianza

Per quanto riguarda Monza e Brianza il capoluogo di provincia spicca con le sue sei new entry di cui abbiamo già parlato ieri (CLICCA QUI PER IL DETTAGLIO).

Sarà possibile visitare il cantiere del restauro del Teatrino di corte della Reggia di Monza e i Giardini Reali della Villa, in collaborazione con la Delegazione FAI Monza e l’Associazione Demetra Onlus.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione Novaluna, quest’anno in occasione del Festival del Parco di Monza (21 e 22 settembre) e ad un variegato calendario di eventi, sarà aperta al pubblico Villa Mirabello nel Parco di Monza. Anche il Tesoro del Duomo di Monza, aprirà eccezionalmente la Biblioteca Capitolare e la Torre Longobarda.

Negli altri Comuni di Monza e Brianza si segnala la Villa e la Cappella Trivulzio ad Agrate Brianza e Palazzo Arese Jacini a Cesano Maderno. E poi tra natura e il corso d’acqua del Lambro, i Mulini di Peregallo di Briosco.

Edifici religiosi accessibili saranno le Formelle del Carna’ a Carnate, il Tempietto di San Lucio e la Chiesa di Sant’Ambrogio a Brugherio, il Santuario della Beata Vergine di San Damiano a Cogliate e la Chiesa del SS. Cosma e Damiano a Concorezzo.

Nuovo ingresso per l’azienda agricola Villa Botanica a Lentate sul Seveso e per i Laboratori FLABS della Fondazione Lombardia per l’Ambiente a Seveso.

L’elenco completo dei siti aperti al pubblico

Ecco l’elenco completo dei siti storici che sarà possibile visitare durante la manifestazione Ville Aperte in Brianza 2019:

AGRATE

Cappella Trivulzio

Villa Trivulzio

Museo del Mulino dell’Offellera

AICURZIO

Villa Paravicini

ARCORE

Villa Borromeo d’Adda

BARLASSINA

Palazzo Rezzonico

Chiesa di San Giulio

BELLUSCO

Chiesa di Santa Maria Maddalena e Borgo di Camuzzago

Castello da Corte

BERNAREGGIO

Villa Bonacina Gallesi Landriani

BESANA IN BRIANZA

Ex Monastero Benedettino di Brugora e Chiesa dei SS. Pietro e Paolo

Villa Fossati

BIASSONO

Ca’ de’ Bossi

Museo Civico Carlo Veri

BOVISIO

Villa Zari

BRIOSCO

Mulini di Peregallo

Fornace artistica Riva

Rossini Art Site

BRUGHERIO

Chiesetta di Sant’Ambrogio

Tempietto di San Lucio – Moncucco

CARATE BRIANZA

Basilica dei Santi Pietro e Paolo e Battistero

Villa Cusani Confalonieri e Oratorio di Santa Maria Maddalena

CARNATE

Formelle del Carnà al cimitero

Cappella di San Probo

CAVENAGO I BRIANZA

Chiesa di Santa Maria in Campo e Chiesa di San Giulio

Palazzo Rasini

CESANO MADERNO

Palazzo Arese Jacini

Antica chiesa di Santo Stefano

Palazzo Arese Borromeo

COGLIATE

Santuario della Beata Vergine Maria di San Damiano

CONCOREZZO

Chiesa Parrocchiale SS. Cosma e Damiano

Chiesa di Sant’Eugenio

CORNATE D’ADDA

Centrale Idroelettrica Carlo Esterle

DESIO

Villa Cusani Traversi Tittoni

LENTATE SUL SEVESO

Villa Botanica – Azienda agricola La Botanica

Villa Verri-Mirabello

LIMBIATE

Villa Crivelli Pusterla

LISSONE

Oratorio dell’Assunta

Oratorio di San Carlo

Villa Reati ( gia Baldironi)

MAC – Museo d’arte contemporanea

MEDA

Villa Antona Traversi e Chiesa di San Vittore

MONZA

Reggia di Monza

Teatrino di Corte

Saletta reale della Stazione di Monza

Villa Mirabello

Biblioteca Capitolare del Duomo

Collezione d’arte dell’Ospedale San Gerardo

Giardino della Reggia di Monza

Torre Longobarda del Duomo

Cappellificio Vimercati

Villa Torneamento

Cappella Espiatoria

Mulino Colombo

MUGGIO’

Villa Casati Stampa di Soncino e Mausoleo dei Conti Casati

NOVA MILANESE

Villa Brivio

Villa Vertua Masolo

Casa delle Arti e dei Mestieri

SEVESO

Laboratori FLABS – Fondazione Lombardia per l’Ambiente

SOVICO

Una piazza – due chiese

SULBIATE

Chiesa di San Pietro Apostolo

Chiesa Romanica Sant’Ambrogio

Castello Lampugnani Cremonesi

Ex Filanda

TRIUGGIO

Villa Taverna

USMATE

Cappella Giulini della Porta

VAREDO

Villa Bagatti Valsecchi

VILLASANTA

Palazzo del Comune

Museo di Arte Sacra

Cappellina di San Rocco

Villa e Fondo Camperio

VIMERCATE