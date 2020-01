Vimercate ricorda i martiri del 2 febbraio 1945. Nel 75° anniversario della fucilazione dei giovani partigiani vimercatesi, Vimercate, Città medaglia d’argento al merito civile e ANPI Vimercate, rinnovano il proprio impegno antifascista per la difesa della Democrazia e della Libertà.

Si tratta di Emilio Cereda, Pierino Colombo, Aldo Motta, Renato Pellegatta, Luigi Ronchi, Iginio Rota. Le celebrazioni ufficiali avranno luogo domenica 2 febbraio 2020.

Il programma

Ecco il programma della giornata:

Ore 8.30 – Santuario Beata Vergine del Rosario Santa Messa

Ore 9.30 – Piazzale Martiri Vimercatesi Ritrovo delle autorità e delle Associazioni. Omaggio al monumento ai Martiri Vimercatesi

Ore 9.45 – Trasferimento in autobus ad Arcore

Ore 10.00 – ARCORE, via F. Baracca Omaggio al cippo presso il logo della fucilazione

Trasferimento in autobus al cimitero di Vimercate

Ore 10.30 – Cimitero di Vimercate Omaggio al monumento funebre e Corteo nel centro storico. Omaggio al monumento ai Caduti di tutte le guerre in Piazza Unità d’Italia

Ore 11.00 – Palazzo Trotti – Commemorazione istituzionale

Una dedica a Iginio Rota

In questa occasione sarà presentato per la prima volta il primo pannello, dedicato a Iginio Rota, che fa parte del “Progetto memoria – I luoghi della memoria partigiana a portata di click”.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra Comune di Vimercate, ANPI Vimercate e IIS Einstein, ha l’obiettivo di “promuovere e valorizzare la conoscenza della storia della Resistenza locale attraverso dei pannelli di segnaletica storico-memoriale”, al fine di “conoscere e coltivare la memoria storica”.

Per informazioni su tutti gli eventi: Ufficio Cultura: 0396659488 – oppure cultura@comune.vimercate.mb.it