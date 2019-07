Violenta grandinata in Brianza. Nel Caratese chicchi grandi come noci e vento forte.

Violenta grandinata in Brianza

Come annunciato dalle previsioni che avevano previsto per la serata di oggi, martedì 9 luglio, l’arrivo di temporali, il maltempo è arrivato. Presentandosi anche nella sua forma più violenta, con vento forte e chicchi di grandine grossi come noci.

Dalle 18 una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta sulla zona del Caratese da cui arrivano foto e video.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI