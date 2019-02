Vita da pendolare: Konrad il Brianzolo gli dedica un video. Due minuti e mezzo per ripercorrere la dura esperienza quotidiana di chi vive il tragitto casa-lavoro in treno. E ovviamente ci scappa la risata.

“E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai di pendolari tristi che non arriveranno mai”… inizia così il video che Konrad il Brianzolo ha dedicato nei giorni scorsi ai lavoratori e agli studenti che ogni giorno prendono il treno.

Due minuti e mezzo diffusi sulla sua pagina Facebook e su Youtube in cui racconta, con un velo di ironia (ma quanta verità!) le difficoltà che i pendolari si trovano ad affrontare.

La giornata tipo

“Eroi moderni” così li definisce Konrad, all’anagrafe Corrado Dugo, nato a Seregno ma cresciuto ad Erba fino a stabilirsi definitivamente a Pusiano.

“Ogni giorno si svegliano due ore prima e arrivano a casa due ore dopo. Sono quelli che non sanno quando si parte e non sanno quando si arriva. Quelli che fanno gruppo per lenire il dolore. Quelli che non hanno trovato posto a sedere… e non lo troveranno mai”.

La soluzione “Vanno pagati”

E allora eccoci alle proposte: “I pendolari vanno pagati per le ore che passano in treno – lancia l’idea Konrad – perché il loro è un lavoro a tutti gli effetti”.

Il suo è un video leggero, ironico, che però vuole rimarcare un problema che esiste davvero e che spesso in questi mesi vi abbiamo anche raccontato in tempo reale.

La presentazione del libro

Intanto Konrad sta girando in queste settimane per le librerie per presentare il suo libro “Dieci comandamenti per una vita da brianzolo”. Domani sarà a Barzanò, da Perego Libri alle 20.30. Il 23 febbraio a Carimate. Il 7 marzo al Birrificio IrrenHaus di Desio.