Volontari in pellegrinaggio al Santuario Santa Maria delle Grazie di Monza.

Volontari in pellegrinaggio

Sesto pellegrinaggio organizzato dai volontari del progetto Solidarietà Lavoro di Biassono, in occasione del 1 maggio, festa dei lavoratori. L’appuntamento è per mercoledì 1 maggio, alle 9, all’ingresso del parco, porta di Biassono. I partecipanti attraverseranno il parco recitando il rosario per arrivare poi alle 11.15 al santuario di via Montecassino per la Messa.

Comunità pastorale

Il momento di riflessione e preghiera è organizzato grazie alla collaborazione di tutta la comunità pastorale “Maria Vergine Madre dell’Ascolto” di Biassono, Macherio e Sovico. Si tratta di un gesto di affidamento alla Madonna in occasione della tradizionale festa del lavoro. Per affidare a lei il mondo del lavoro con le sue sfide e le sue prospettive.

Progetto Solidarietà lavoro

Un progetto, quello Solidarietà lavoro, iniziato più di vent’anni fa all’interno della Compagnia delle opere di Monza e Brianza. I volontari si danno appuntamento ogni settimana, il martedì, presso la sede del centro culturale Don Ettore Passamonti.