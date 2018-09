Volontariato ad Haifa, in Israele, per aiutare i bambini disabili. E’ l’intensa esperienza vissuta da Rina Del Pero, referente del «Circolo XX Settembre» e sempre attivissima nell’associazionismo medese, che da anni collabora con «Imo» («Impegno in Medio Oriente»).

Due settimane di volontariato in Medio Oriente

Anche quest’anno, infatti, è partita alla volta di Haifa per aiutare le suore della Carità di San Vincenzo De’ Paoli, che gestiscono una struttura riservata ai ragazzi diversamente abili. E’ una delle tante attività di volontariato portate avanti dalle religiose e sostenute con impegno dalla realtà medese. Non si tratta infatti del primo progetto a cui Del Pero e altri medesi hanno partecipato: «E’ una collaborazione avviata da tempo e che sta proseguendo nel migliore dei modi, sempre con tanto entusiasmo e con la voglia di fare del bene».

Tutti i progetti sostenuti da Meda

Grazie al contributo medese è stata realizzata la piscina dell’orfanotrofio di Betlemme, progettato dal compianto architetto Carlo Spinelli. Ma anche il pannello che raffigura la prigionia di San Pietro è stato eseguito dagli studenti del Centro di formazione professionale Terragni, così come le aule scolastiche del centro francescano di Akko (San Giovanni d’Acri) sono state recuperate da oltre 20 ragazzi dell’oratorio Santo Crocifisso accompagnati da don Cristiano Mauri e da suor Mariangela. Portano l’impronta medese anche i lavori di manutenzione del parco della scuola salesiana di El Houssun in Libano e la donazione di un’ambulanza all’ospedale di Bejrut da parte di Avis Meda.