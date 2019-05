Il valore del volontariato e il ruolo positivo delle associazioni nel tessuto sociale della città. E’ il senso dell’incontro in programma questa sera, mercoledì, a Seregno.

L’incontro proposto della consulta

Questa sera, mercoledì 29 maggio, la consulta del volontariato sociale di Seregno propone un incontro per parlare del ruolo positivo che le associazioni giocano nella costituzione del tessuto sociale della città.

Il ruolo del volontariato in città

Appuntamento alle 21 in sala civica “Gandini” di via XXIV Maggio a Seregno. “Liberi e utili: le associazioni di volontariato per la vita della città” è il titolo dell’incontro. Presente Johnny Dotti, docente all’università Cattolica di Milano, imprenditore sociale (è amministratore delegato di “On impresa sociale”), pedagogista e saggista.

La presentazione dei bandi della Fondazione

Il docente Johnny Dotti dialogherà con la giornalista Emanuela Citterio. A margine dell’incontro in sala civica “Gandini”, la Fondazione di Comunità di Monza e Brianza presenterà i propri bandi rivolti a diversi progetti di utilità sociale.