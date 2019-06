Voragine in strada a Giussano. Il Codacons presenterà un esposto. “Necessarie ulteriori indagini per accertare eventuali responsabilità”.

Domenica, come già vi avevamo raccontato nelle scorse ore, in via Trieste si era aperta una voragine. L’improvviso cedimento del manto stradale ha fatto in breve tempo il giro sui social, in particolare sui gruppi Facebook cittadini di Giussano, dove non sono mancati commenti e battute.

A questi oggi si somma la nota del Codacons Lombardia, intervenuto sulla vicenda.

“Sono necessarie ulteriori indagini per accertare eventuali responsabilità in merito alla vicenda – ha sottolineato l’Associazione. Presenteremo esposto alla Procura della Repubblica”

All’origine del cedimento ci sarebbe stata una perdita d’acqua che ha eroso il terreno sottostante fino ad arrivare al cedimento di una grossa porzione di asfalto. Fortunatamente, erano già state posizionate le transenne, poiché ci si è accorti di grosse crepe sulla strada.